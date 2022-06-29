Первую ночную грозу над Финским заливом наблюдали из Петербурга

Вспышки молний сверкали в 80 км на юго-западе от города.

После 1:00 в среду, 29 июня, ещё бодрствующие жители петербурга заметили в небе вспышки от далёкой грозы. Очевидцы поделилось кадрами в telegram-канале "Астр Фото Болото", а также в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Первая за лето гроза прогремела на юго-западе в 80 км от Северной столицы - ее зафиксировали над Финским заливом и Усть-Лугой.

Очевидцы восхитились тем, как молнии смогли украсить ночное небо даже на большом расстоянии.

Ранее мы сообщили о том, что 29 июня на погоду в Петербурге окажет влияние антициклон

Видео: YouTube / Mobotix Webcams Russia, фото: telegram / astrofotoboloto