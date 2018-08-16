Первомайское поселение участвовало в "Хороводе Мира" на Дворцовой

Хоровод объединил более 3 тысяч человек из разных стран.

В среду,15 августа, на главной площади Санкт-Петербурга начался II флешмоб "Хоровод Мира", организованный Правительством Северной столицы и всероссийским движением "Хороводов Мира". Об этом сообщает пресс-служба Первомайского сельского поселения.

Хоровод объединил более 3 тысяч человек из разных стран, городов, разных национальностей ии вероисповеданий. В течение двух часов на площади играли в ручеек, водили хоровод, заворачивались в "капусту", слушали русскую народную музыку. В числе участников были представители Полянского поселения Выборгского района. Это музыканты из образцового ансамбля "ЕгоЗа", "ЕгоЗята" и вокального ансамблья "Горлица" .

Все гуляния завершились хоровым исполнением гимна России.

Вчера появилось видео: на Дворцовой площади начался "Хоровод мира".

Фото: ДК "Рыбацкий"/ ВК

Видео: Яна Ларина/ ВК





