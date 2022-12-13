Полиция Петербурга возбудила дело после наезда кареты на людей на Дворцовой

Главный подозреваемый — мужчина, который решил из пешехода стать наездником.

Стало известно, что полиция Центрального района нашла квалификацию для происшествия с лошадью 2 января на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, было возбуждено дело по статье 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Главный подозреваемый — мужчина, который решил из пешехода стать наездником.

Напомним, что на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Во время происшествия испуганная лошадь сбросила наездника. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские. Как пишет "Фонтанка", женщину доставили в отделение, заподозрив у нее алкогольное опьянение. Виновника происшествия разыскивают.

Ранее двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади на Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv