Появилось видео: на Дворцовой площади начался "Хоровод мира"

Мероприятие продлится 3 дня.

Вечером 15 августа, на Дворцовой площади начался всероссийский флешмоб "Хоровод мира". Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что пока люди только собираются около небольшой сцены, сам хоровод пройдет чуть позже.

На кадрах можно заметить, что на место уже прибыли представители фольклорных организаций.

Напомним, что в мероприятии примут участие около 3 тысяч местных жителей, а также политики, спортсмены и сотрудники культуры.

Авторы мероприятия уверены, что такие флешмобы помогут напомнить о национальных традициях и отдохнуть. Отметим, что такие хороводы еще не проводили ни в одной стране в мире. К флешмобу уже присоединились сотни российских городов.