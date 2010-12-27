В Петербурге состоится "хоровод мира"

В нем примут участие три тысячи человек.

В Петербурге на Дворцовой площади пройдет "Хоровод мира". В мероприятии будут участвовать около трех тысяч местных жителей. Событие поддержат не только в Северной столице. Хоровод будет также организован с в сотне российских городов.

В течение трех дней представители фольклорных организаций, ценителей русской традиционной одежды, народных игр соберутся в центре города, чтобы пообщаться и поделиться опытом. На мероприятии также ждут тех, кто стремиться ближе познакомиться с национальной культурной и тайнами русской души.

Как отмечают организаторы событий, основное действие начнется в 18 часов 15 августа на Дворцовой площади. В хороводе примут участие политики, общественные деятели, спортсмены и сотрудники культуры.

Фото: Вконтакте/Хоровод мира