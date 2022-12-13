В Петербурге нашли предполагаемого виновника аварии с каретой на Дворцовой

В Петербурге задержали предполагаемого виновник инцидента с лошадью на Дворцовой. Об этом 11 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу.
По предварительным данным, уроженец Ленобласти 2 января попытался оседлать лошадь, но животное испугалось и врезалось в прохожих. В итоге пострадал 43-летний мужчина и его дети: девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка.
Виновником оказался 39-летний ранее судимый житель Петербурга, работающий механиком. Его доставили в отдел полиции.
Ранее двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади на Дворцовой площади. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские.
Фото: ГУ МВД по петербургу и Ленобласти
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