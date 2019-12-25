Первокурсниками Педиатрического университета стали 2400 человек

Сегодня в университете состоялась торжественная церемония посвящения в студенты.

В Педиатрическом университете состоялась торжественная церемония посвящения в студенты. Первокурсниками в год столетия университета стали 2400 человек, рассказали в СПбГПМУ.

Будущих врачей поздравили ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, специальный представитель губернатора города Арфения Тер-Минасова и другие почётные гости церемонии.

Во время церемонии состоялась передача символического ключа знаний от выпускников первокурсникам. Уже в понедельник, 2 сентября, будущие врачи, медицинские сёстры, психологи, логопеды, дефектологи, биофизики приступят к занятиям.

Фото: СПбГПМУ