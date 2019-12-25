  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первокурсниками Педиатрического университета стали 2400 человек
Сегодня, 16:08
104
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первокурсниками Педиатрического университета стали 2400 человек

0 0

Сегодня в университете состоялась торжественная церемония посвящения в студенты.

В Педиатрическом университете состоялась торжественная церемония посвящения в студенты. Первокурсниками в год столетия университета стали 2400 человек, рассказали в СПбГПМУ.

Будущих врачей поздравили ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, специальный представитель губернатора города Арфения Тер-Минасова и другие почётные гости церемонии.

Во время церемонии состоялась передача символического ключа знаний от выпускников первокурсникам. Уже в понедельник, 2 сентября, будущие врачи, медицинские сёстры, психологи, логопеды, дефектологи, биофизики приступят к занятиям.

Фото: СПбГПМУ

Теги: педиатрический университет, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии