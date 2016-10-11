Первокурсника ИТМО нашли повешенным в Ленобласти

Студента ИТМО нашли мертвым под Петербургом. По предварительной информации незадолго до этого он поссорился с девушкой

5 ноября в Бокситогоском районе Ленинградской области было найдено тело студента из Петербурга. Погибшего обнаружили местные жители около деревни Новая, сообщило АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что повешенный на веревке труп юноши обнаружил в лесу мужчина. Лесной масив асположен недалеко от озера Гачинское. Личность погибшего установили, им оказался 18-летний Никовай И., который учился на первом курсе института наукоемких компьютерных технологий Университета ИТМО.

Прибывшие на место службы не обнаружили на теле парня признаков насильственной смерти. Тело отправлено на экспертизу. Следствие ведет проверку.