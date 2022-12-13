Первокурсник петербургского колледжа потерял сознание на занятии из-за галлюциногенов

16-летний молодой человек находится в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 31 января, из петербургского колледжа был госпитализирован 16-летний подросток, которому стало плохо прямо во время занятия. Юноша потерял сознание . Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники учебного заведения вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии, позже ему поставили диагноз "острое отравление веществами депримирующего и галлюциногенного действия".

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного избитого школьника доставили в больницу с Новоизмайловского проспекта.

Фото: Piter.TV