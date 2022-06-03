Российский порт принял судно из порта освобожденного города.

Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону. Об этом рассказали представители пресс-службы ОАО "Ростовский порт". По данным специалистов, судно МР-3 типа "Славутич" прибыло на территорию гавани в бухтами листового металла. Сейчас оно находится на рейде в местном порту.Напомним, что речь идет о первом судне, которое зашло в морской порт Мариуполя после освобождения города. Еще 20 мая официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков уведомил граждан о том, что военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором были заблокированы неонационалисты из Мариуполя.

Губернатор Петербурга осмотрел подлежащие восстановлению объекты Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

