Первоцветы появились в Ботаническом саду Петербурга

Удивительной находкой поделились пользователи соцсетей, выложив фотографии бутончиков, которые похожих на маленькие солнышки и предвещающие приближение весны.

Февраль только начался, и в Ботаническом саду Петербурга жители заметили первые признаки медленно наступающей весны. Посреди снега неожиданно распустились первоцветы - весенник зимний. Удивительной находкой поделились пользователи группы "Грибы и грибники" во "ВКонтакте", выложив фотографии бутончиков, которые похожих на маленькие солнышки и предвещающие приближение весны.

Очень впечатляет морозоустойчивость этих цветов, особенно учитывая, что сегодня, 8 февраля, а в городе на Неве царят особенно сильные холода. По данным синоптика Михаила Леуса, термометр опустится до -14 градусов.

Тем не менее, погода обещает быть преимущественно сухой и солнечной. Поэтому петербуржцам и гостям города не лишним будет не забывать о теплых вещах, особенно если они отправляются на прогулку в Ленинградскую область, где местами морозы опустятся до -22 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что небо над Парнасом озарили световые столбы.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб