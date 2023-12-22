Небо над Парнасом озарили световые столбы

Это природное явление свидетельствуёт о понижении температуры воздуха, как и прогнозировалось в обоих регионах.

Накануне охотники за авророй наблюдали в небе над Петербургом и Ленобластью удивительное природное явление - световые столбы. Фото и видео Кати Стрельниковой выложил Telegram-канал "Астрофотоболото: атмосферное".

Очевидцы запечатлели прекрасную картину на Парнасе. Отметим, что световые столбы свидетельствуют о понижении температуры воздуха, как и прогнозировалось в обоих регионах.

Подобные явления в последний раз наблюдались 21 января, в один из самых холодных дней месяца.

Также в конце января Петербург озарила "волчья" луна.

Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото: Атмосферное (Катя Стрельникова)