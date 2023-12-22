  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
50
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Волчья" луна озарила Петербург в ночь на пятницу

0 0

Спутник Земли можно было наблюдать сквозь низкие облака.

В ночь на пятницу, 26 января Северную столицу осветил волшебный свет так называемой "волчьей луны". Фотографии этого явления были опубликованы в Telegram-канале "Астрофотоболото".

Через низкие облака горожане, бодрствующие в тёмное время суток, могли полюбоваться завораживающим полнолунием.

В комментариях к посту фотографиями восхитились не только петербуржцы, но и жители соседних регионов.

Ранее мы сообщили о том, что ночное небо над Парнасом озарили световые столбы.

Фото: Telegram / Астрофотоболото 

Теги: природнное явление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии