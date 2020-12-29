Ксению Посылаеву назначили первым заместителем председателя в "молодежном" комитете Петербурга

Она работает в комитете с 2016-го года.

В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга назначили первого заместителя председателя. С 12 января должность занимает Ксения Посылаева. Объявить об этом официально пресс-служба администрации города решила 18-го января.

Первый заместитель главы комитета будет курировать отдел по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной политики, отдел бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля и отдел поддержки и развития некоммерческих организаций.

Ксения Посылаева работает в комитете с ноября 2016-го года. Ранее ее карьера также складывалась в органах государственной власти: комитете по тарифам и ценовой политике Ленобласти, комитете по развитию туризма, комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Ранее Александр Беглов предложил Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru