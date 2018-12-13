Яркую дорожную разметку нанесут на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели.

К 20 июня в Петербурге появится первый перекресток с "вафельной" разметкой. Яркую дорожную разметку нанесут на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Такого типа разметка поможет водителям четко видеть, где начинается и заканчивается перекресток. Во время затора запрещается выезжать на этот участок дороги, также воспрещается останавливаться на разметке даже на секунду. Главную дисциплинирующую роль будут играть видеокамеры, которые уже появились на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели.

Больше всего появление новинки пугает мотоциклистов. Они заявили, что скользкий термопластик может привести к аварии. Поэтому специалисты советуют даже автомобилистам снижать скорость перед перекрестком хотя бы до 50 км/ч.

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Видео: YouTube