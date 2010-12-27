АО "Институт Стройпроект" спроектирует участок ВСД

За участок восточного скоростного диаметра в Петербурге возьмется АО "Институт Стройпроект".

АО "Институт Стройпроект" получило возможность разработать проектно-сметной документации на участок Восточного скоростого диаметра в Петербурге. Сегмент начинается от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом выиграло.

О том, кто стал победителем конкурса стало известно 14 мая на сайте госзакупок, заказчиком выступает АО "ЗСД". При начальной цене в 299 млн рублей "Институт Стройпроект" выделили 279 млн. Его соперник, ООО НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" предложило сделать все за 179 млн, но это не помогло выиграть. Предположительно, работы должны завершить до 30 ноября 2018 года.