Первый тренер посоветовал Мостовому уйти из "Зенита"

Лебедев считает, что Мостовому пора сменить команду.

Первый тренер игрока "Зенита" Андрея Мостового Андрей Лебедев считает, что футболисту стоит сменить команду В последнем матче РПЛ против "Балтики" Мостовой не сыграл ни одной минуты, оставшись на скамейке запасных, пишет "Спорт День за Днём".

По мнению специалиста, уходить нужно было уже давно, это просматривалось. Он отметил, что в команду брали крайних игроков Луиса Энрике и Педро, а теперь взяли еще одного на эту позицию. Лебедев считает, что сидеть на скамейке в 35 лет – это одно, но когда у игрока самый расцвет в 28-29 лет, ситуация выглядит иначе.

Мостовой выступает в составе петербуржцев с лета 2019 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2027 года.

Фото: fc-zenit.ru