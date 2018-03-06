 "Кинопоиск" представил первый трейлер "Черновика"

В России сняли новую картину по роману Сергея Лукьяненко.

Сегодня на «Кинопоиске» появился официальный трейлер фильма «Черновик». Картина рассказывает о дизайнере компьютерных игр Кирилле (Никита Волков). Молодой человек волею судьбы получил необычную «роль»: стал таможенником в параллельных мирах. В один миг Кирилл лишается всего: работы, семьи, друзей и любимой девушки. Его просто никто не узнает. Теперь единственная задача Кирилла - провожать и встречать странников между параллельными мирами. В каждом из миров есть его родная Москва, но в искаженном виде…

Картина выйдет на большие экраны 25 мая. Над фильмом работал режиссер военной драмы «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий. В картине сыграли звезды российского кино - Евгений Цыганов, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин. В финансировании съемок фильма, помимо Фонда Кино и прокатчика, участвовал продюсерский центр «Яндекса». Это был первый опыт взаимодействия компании с киноиндустрией. Также «Кинопоиск» сообщил, что Лукьяненко и Мокрицкий планируют съемки продолжения по следующему роману автора – «Чистовик».