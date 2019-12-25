Роли Андрея Мерзликина: не только бандитские

У актера Андрея Мерзликина широкое амплуа, которое включает в себя и драматические, и исторические роли. Но в силу внешности актера, а также довольно внушительного "криминального" багажа, Мерзликина все равно часто зовут на роли бандитов.

Настолько часто, что актер уже стал иронизировать над сложившимся образом – например, в сериале "Телохранители", который скоро выйдет на ТНТ. К премьере проекта рассказываем про роль Мерзликина в нем, а также про другие проекты с его участием.

"Телохранители"

Комедийный сериал ТНТ рассказывает про трех боксеров из Челябинска, которые по воле случая стали телохранителями столичного адвоката. Если в первом сезоне Юрок (Олег Гаас), Туча (Егор Овчинников) и Ящер (Александр Левин) привыкали к Москве и из-за этого попадали в различные комичные ситуации, то во втором они уже освоились и занимаются своей личной жизнью. Но не без курьезов. Однажды к адвокату по личному вопросу приходит сам Андрей Мерзликин – в сериале будет его камео. Встречу портит Туча, который хамит актеру и разговаривает с ним как с персонажем, которого Мерзликин сыграл в культовом фильме "Бумер". Адвокат и даже парни в шоке. Кажется, Туча не совсем различает актера Андрея Мерзликина и героя фильма...

"И снова здравствуйте"

В сериале "И снова здравствуйте!" Мерзликину вместе с режиссером Егором Чичкановым тоже удалось пошутить над прилипшим к актеру штампом бандитского персонажа: Борис, герой Мерзликина, хочет отойти от криминала и заниматься милым хобби – печь маффины. Только осознав это, Борис умирает, но тут же приходит в себя. В морге оживший Борис знакомится с Артемом, студентом-медиком, и у них завязывается этакий броманс. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения, и почему он каждый раз воскресает и никак не может начать мирную жизнь. Артёму после каждой смерти приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

"Беляковы в отпуске"

Из всех героев Сергея Светлакова именно вечный телезритель Беляков заслужил отдельный спин-офф и возможность наконец выбраться из своей комнаты: действие комедии происходит не на диване, с которого Беляков комментировал все на свете, а в солнечной Турции. Здесь его вместе с женой, которую сыграла Светлана Листова, ждет неожиданная компания: бывшие одноклассники Дубравины, семейная пара, которую сыграли Андрей Мерзликин и Мария Горбань. Персонаж Мерзликина – вечно занятой мужчина, который не может уделить время жене и дочке и даже в отпуске "решает вопросы" - но никакого криминала. Скорее, мелким криминалом тут занимаются Беляковы, которые живут в отеле нелегально.

"Территория"

В основу этого сериала лег фольклор коми-пермяцких народов – экспериментальный материал, который оказался успешным и понравился зрителям. "Территорию" снимали там же, где и происходит действие сюжета, то есть недалеко от Кудымкара, Кунгура, Каменного города и т.д. По сюжету парень Егор Чудинов (Глеб Калюжный) приезжает на Урал, и в попытках распутать семейную историю погружается в икоток, ведьм и водяных. Помогать ему исследовать этот мир будут две студентки-фольклористки, а также дядя Николай – персонаж Андрея Мерзликина, который с самых первых эпизодов кажется зловещим.

"Облепиховое лето"

В биографической драме режиссера Виктора Алферова Мерзликин сыграл драматурга Александра Вампилова, автора "Утиной охоты", "Старшего сына" и "Прощания в июне". Мерзликин показал человека, которого всегда из литературного круга тянуло на родину, к природе, к своим корням. В августе 1972 года Вампилов едет на Байкал, чтобы купить дом на озере, и остаётся там навсегда. Пожалуй, самая романтичная роль Андрея Мерзликина.

Главное фото: ТНТ