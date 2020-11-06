Вышел тизер фильма "Мажор" с Павлом Прилучным

Картина станет продолжением одноименного сериала.

Кинокомпания Sreda опубликовала тизер полнометражного фильма "Мажор" Николая Булыгина и Максима Полинского. Главную роль сыграл Павел Прилучный.

Эта картина станет продолжением одноименного сериала, который выходил на Первом канале на протяжении трех сезонов. В центре сюжета безответственный прожигатель жизни Игорь Соколовский. У него есть высшее юридическое образование, однако он ни дня не проработал по профессии. Однажды Игорь вступился за приятеля и подрался с полицейским, выбив у него из рук табельное оружие. В наказание отец лишает сына всего и отправляет на работу в отделение полиции. Именно там мажор становится настоящим мужчиной, влюбляется и находит убийцу своей матери. Подробности сюжета полнометражного фильма пока не раскрываются.

Кроме Павла Прилучного в "Мажоре" снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин и другие актеры. Дата премьеры не названа.

Ранее телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное".

Видео: YouTube / ПриЛучший о Павле