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Первый тайм матча Россия - Франция закончился со счётом 0:1

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Счёт игры открыли французы на 40 минуте.

Первый тайм футбольного матча Россия - Франции закончился со счётом 0:1. Сообщает корреспондент Piter.TV.

С самого начала матча обеими командами был задан вполне спокойный темп, на 14 минуте российская сборная начинает свои первые атаки. Основные голевые моменты создавали Федор Смолов и Александр Ерохин.

С 26 минуты гости начинают свой прессинг, однако пробить оборону Лунева оказывается не так-то просто. На 40 минуте французский форвард Мбаппе все таки открывает счёт товарищеского матча.

Видео: Piter.TV

Теги: матч , россия , франция , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Спорт Футбол в России и Европе

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