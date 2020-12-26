Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео

Истребитель направляется в Комсомольск-на-Амуре.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил России показали на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале пользователем с ником wizarden1. Кадры сделаны 25 декабря. На них зафиксирован самолет, находящийся в аэропорту Толмачево Новосибирской области.

Транзитная посадка при перелете с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту службы автор ролика

Напомним, что ранее журналисты "РИА Новтсей" заявили о том, что первый серийный самолет Су-57 расположен на базе государственного летно-испытательного центра имени Чкалова в городе Ахтубинске Астраханская области. Сотрудники центра должны проверить на борту работоспособность гиперзвуковых средств поражения. Известно, что истребитель поступит на вооружение в авиаполк Южного военного округа.

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Видео: YT / Nikolay Enin