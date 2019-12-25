Первый кузов автомобиля Jeland сварен на заводе в Шушарах

На заводе холдинга "АГР" в Шушарах изготовлен первый кузов автомобиля под новым брендом Jeland. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Бренд Jeland — это совместный проект российского холдинга "АГР" и китайского автопроизводителя Defetoo. Производство автомобилей будет налажено на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах.

Для запуска новой линии цех сварки был полностью модернизирован. В рамках подготовки укреплены промышленные полы, смонтированы дополнительные металлоконструкции, установлено современное оборудование и создана лаборатория с контрольно-измерительной машиной.

Монтаж основного оборудования занял около двух месяцев. За это время в цехе было установлено 120 промышленных роботов, а затем проведена их настройка и калибровка.

О планах по запуску производства автомобилей Jeland на бывшем заводе GM стало известно еще в марте 2025 года. Тогда сообщалось, что новые модели, по сути, представляют собой автомобили Jaecoo с измененными эмблемами. Были задекларированы две модели: Jeland 35T и Jeland 42T.

Эксперты отмечают, что успех бренда на рынке будет зависеть от ценовой политики. Поскольку автомобили Jeland не облагаются утилизационным сбором, они могут оказаться более привлекательными для покупателей по сравнению с машинами материнского бренда.

Ранее мы сообщили о том, что автозаводы Петербурга выпустили более 48 тыс. машин по итогам 2025 года.

Фото: пресс-служба АГР