Первый комплекс по переработке мусора открыли в Петербурге

Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.

В Петербурге НЭО запустили первый мусороперерабатывающий комплекс. Об этом 16 декабря пишет "Деловой Петербург".

Утром в пятницу прошло официальное открытие первой очереди завода на Волхонском шоссе, 116. Его мощность составит 200 тыс. тонн в год. Отходы будут сортировать и частично отправлять на переработку. Вторая очередь "Волхонки" мощностью 400 тысяч тонн по планам начнёт работу примерно через год.

В Левашово планируется построить еще один завод, а в области еще три. Общая мощность всех предприятий должна составить 3 млн тонн, чего хватит не только на отходы в Петербурге, но в 47 регионе. Общий объём инвестиций составит минимум 30 млрд рублей.

Ранее в Смольном заявили, что жалобы горожан делают Петербург чище. Так, одна из жительниц указала на нерасчищенный пешеходный переход на Бухарестской улице.

Фото: Piter.tv

