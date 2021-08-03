Между Ленобластью и Калининградом запустили первый беспилотный паром

Паром "Генерал Черняховский" первым в стране начал работу в режиме дистанционного управления с применением средств автономной навигации (а-Навигации). Морское судно вышло из порта Усть-Луга в Ленинградской области в направлении Калининграда, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.
Запуск первого беспилотного парома дал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, который отметил, что старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы, это "результат работы, которая шла в течение нескольких лет".
"Генерал Черняховский" имеет первое в России удостоверение морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС). Паром оснащён системами для автономного управления, созданными российским разработчиком Sitronics Group.
Пресс-служба Министерства транспорта РФ
Ранее сообщалось, что беспилотные пассажирские суда планируют запустить в 2024 году.
Фото: Telegram-канал Министерства транспорта РФ
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