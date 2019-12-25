В Петербурге первые женщины-машинисты приступили к обучению

В Учебно-производственном центре Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Петербурге первая группа женщин приступила к обучению профессии помощник машиниста электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Обучение идет в течение шести месяцев и включает в себя курс лекций и практических занятий. Девушки будут изучать устройство подвижного состава, основы охраны труда, изучить правила технической эксплуатации, также они будут отрабатывать навыки вождения поездов на тренажерах.
Все выпускницы смогут стать помощницами машинистов в электричках.
Железнодорожные переезды между Петербургом и Москвой оснастят новейшими пунктами безопасности.
Фото: Piter.TV
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