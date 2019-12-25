В Петербурге первые женщины-машинисты приступили к обучению

Обучение идет в течение шести месяцев и включает в себя курс лекций и практических занятий.

В Учебно-производственном центре Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Петербурге первая группа женщин приступила к обучению профессии помощник машиниста электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Обучение идет в течение шести месяцев и включает в себя курс лекций и практических занятий. Девушки будут изучать устройство подвижного состава, основы охраны труда, изучить правила технической эксплуатации, также они будут отрабатывать навыки вождения поездов на тренажерах.

Все выпускницы смогут стать помощницами машинистов в электричках.

Железнодорожные переезды между Петербургом и Москвой оснастят новейшими пунктами безопасности.

Фото: Piter.TV