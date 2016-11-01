Первые выплаты отправили петербургским мобилизованным

По всем вопросам о статусе выплаты следует обращаться в отдел соцзащиты того района, в котором петербуржец был мобилизован или подписал контракт.

Выплаты от правительства направили мобилизованным петербуржцам. Об этом 11 октября написали в телеграм-канале Бориса Пиотровского.

По решению правительства, мобилизованные получат 100 тыс. рублей единовременной выплатой, а добровольцы — 300 тыс. рублей. Первые деньги уже получили на прошлой неделе. Сейчас районные администрации вместе с военкоматами каждый день работают над сбором данных, передают их в банки, где и проходит выплата.

По всем вопросам о статусе выплаты следует обращаться в отдел соцзащиты того района, в котором петербуржец был мобилизован или подписал контракт.

Фото: Piter.tv