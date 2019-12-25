Петербургская утка арлекин надела свой зимний наряд

Как каменушка залетела в наш регион, ученые пока не поняли: обычно птица зимует в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и в Северной Америке.

В четверг, 9 декабря, петербургский биолог Павел Глазков в своем паблике "Каждой твари по паре" рассказал горожанам об утке арлекине, которая живет у нас уже пятый год и с наступлением зимы надела новый наряд.

За всю историю наблюдения за птицами это первый случай появления каменушки не только в Петербурге, но и во всем нашем регионе! Ведь зимует каменушка в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и в Северной Америке. Мы начинаем его замечать только с наступлением зимы, когда утка переодевается в свой невероятный сезонный наряд. отметил биолог

Птицу отличают белые пятна по бокам головы, которые похожи похожи на огромные глаза, а также гребешок, красные бока и черно-белые полосы. Летом и осенью птица имеет невзрачную серую окраску, но с белым пятном, которое и выдает будущего арлекина.

Каменушка плотоядна, питается насекомыми, моллюсками, рыбой, однако именно эта утка уже адаптировалась к городской среде и лакомится белым хлебом. Несмотря на то, что такой корм не идельный для птиц, он помогает пережить зиму.

Ученые до сих пор в недоумении – как каменушка появилась в Петербурге? Ответ на эту загадку, вероятно, не будет найден.





Фото: "Каждой твари по паре / Павел Глазков" / Вконтакте