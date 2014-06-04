Первая конференция Silver Mercury Северо-Запад 2025 состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге

Финальным аккордом Фестиваля станет торжественная Церемония награждения в рамках премии Silver Mercury Северо-Запад.

23 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге состоится конференция маркетинга и рекламы в рамках фестиваля Silver Mercury Regions по Северо-Западу. Событие станет стартом для региональных талантов и объединит профессионалов индустрии, создав уникальную площадку для обмена опытом, кейсами и новыми идеями.

На Конференции Silver Mercury Северо-Запад 2025 эксперты индустрии обсудят новый вектор движения рынка рекламы и маркетинга в Северо-Западе.В деловую программу войдут: встречи с ведущими специалистами рынка, круглые столы с актуальными темами для индустрии, нетворкинг - площадка для свободного общения участников.

Среди спикеров: Юлия Добровольская (Яндекс), Марина Шишкина (депутат ЗАКС Санкт-Петербург), Дарья Ильина ("Инженеры события"), Евгения Грец (Dостаевский), Кирилл Павлов (VK), Валерия Иванова (Теремок), Никита Кравченко (eLama) и другие.

Silver Mercury Regions по Северо-Западу – важный этап для индустрии. Мы видим, что представители регионов действительно хотят развиваться и менять мир вокруг себя. Лучше слов говорят только цифры: уже в первый год в премии участвует 110 проектов. Мы получили более 800 заявок от кандидатов в жюри, а 23 апреля мы ожидаем на площадке более 150 экспертов маркетинга, рекламы, топ-менеджмента бизнесов, представителей лидирующих СМИ, НКО и госструктур Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад

Финальным аккордом Фестиваля станет торжественная Церемония награждения в рамках премии Silver Mercury Северо-Запад. Номинанты презентуют свои проекты экспертному сообществу и откроют для себя новые горизонты и перспективы, а жюри, в свою очередь, выделят лучшие проекты и бренды. Золотые призеры SM Regions Северо-Запад попадут в шорт-лист главной премии Silver Mercury в мае.

СЗФО — ключевой регион России по рекламным коммуникациям. Возрождение региональных этапов премий и появление новых значительно повышают стандарты отрасли. Фестиваль собрал жюри и спикеров очень высокого уровня, и я очень рада быть частью этой экспертной компании. Алия Кешишьян, PR-директор Oasis

SM Regions Северо-Запад приглашает специалистов Северо-Запада вдохновиться лучшими практиками экспертов рынка маркетинга и рекламы, узнать о трендах индустрии и расширить свою сеть контактов с коллегами и партнерами.

Фестиваль пройдет в Art Square Gallery с 10:00 - 22:00 23 апреля 2025 года.

Приобрести билет на конференцию и торжественную церемонию можно на сайте фестиваля.

Фото: Silver Mercury Северо-Запад