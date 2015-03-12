Персонаж из "Зова Припяти" вернется в S.T.A.L.K.E.R. 2: новый сюжетный трейлер

В свет игра выйдет в следующем году.

Студия GSC Game World представила в социальных сетях сюжетный трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Официальный релиз сиквела компьютерного шутера от украинских разработчиков должен выйти в первом квартале 2024 года. Однако более точной даты они пока не называют. В видео зрители ознакомились с ключевыми персонажами истории, которые пойдут в Зону отчуждения Чернобыля: Бродягой, Коршуновым, Фаустом, Скифом и Далиным. На текущий момент роли этих героев неизвестны. Авторы проекта уточнили, что отключение Стрелком "О-Сознания" в первой игре существенно изменило мир сталкеров и баланс сил между существующими группировками.

Ранее создатели игры в интервью китайскому изданию говорили о том, что прохождение нового шутера должно занять у пользователей около 40 часов. Они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые обуславливаются действиями из второстепенных квестов. Также часть миссий может иметь различный результат в зависимости от прохождения и принятых решений. Дополнительно разработчики обещают геймерам хардкорный игровой опыт с минимумом подсказок и необходимостью выживать в наполненной радиоактивными аномалиями и опасными мутантами Зоне.

Вышел первый трейлер фильма "Фуриоса" с Аней Тейлор-Джой.

Фото и видео: YouTube / GSC Game World