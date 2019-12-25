Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 17 сентября

Объекты энергоснабжения готовы к новому сезону на сто процентов.

Со следующего четверга, 17 сентября, петербургские дома начнут периодически протапливать, сообщил вице-губернатор Максим Шаскольский.

Начнут протапливание с образовательных учреждений, а также учреждений здравоохранения и социальной защиты. В администрации города отметили, что к сезону на сто процентов готовы объекты энергоснабжения. Также полностью готовы многоквартирные жилые дома. Специалисты подготовили 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 60 тысяч километров сетей инженерного обеспечения

Ранее мы писали, что с 12 сентября в некоторых районах Петербурга ограничат движение.

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