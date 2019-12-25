С 4 по 23 сентября в Гатчине будет закрыт перинатальный центр

В Гатчине закроют с 4 по 23 сентября перинатальный центр на проветривание. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Это решение принято с целью обеспечения безопасности пациенток и персонала центра. Последний день приема пациенток на плановую госпитализацию будет 29 августа. С 30 августа с 09:00 временно прием пациенток будет приостановлен.
В период временного закрытия центра, беременные и роженицы будут направляться во Всеволожский родильный дом, чтобы получить необходимую медицинскую помощь и поддержку.
При этом в течение закрытого месяца будет работать кабинет УЗИ для проведения второго скрининга беременных.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдет онлайн-конференция по развитию медицинского туризма.
Фото: pxhere
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