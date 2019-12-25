В Петербурге пройдет онлайн-конференция по развитию медицинского туризма

Санкт-Петербург официально признан городом медицинского туризма. В связи с этим власти города организуют онлайн-конференцию.

В четверг, 17 августа, состоится событие для медицинской и туристической индустрии России – Всероссийская онлайн-конференция под названием "Санкт-Петербург – территория инноваций в сфере медицинского туризма. Стратегия развития направления". Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мероприятие организовано Комитетом по туризму Петербурга. Оно предполагает проведение профильных комиссий с участием выдающихся экспертов. Такой подход позволит собрать самые актуальные и перспективные идеи.

Санкт-Петербург – первый и единственный регион Российской Федерации, где на законодательном уровне закреплено понятие медицинского туризма и создано Агентство медицинского туризма.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи Ленобласти выехали за неделю на 9 657 вызовов.

Фото: Piter.TV