Перинатальный центр Гатчины стал одним из лучших в профессиональном рейтинге

Медучреждение из Ленобласти попало в ТОП-10 рейтинга перинатальных центров России.

На XVIII Общероссийском научно-практическом семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии", который проходил в Сочи, составили рейтинг лучших перинатальных центров РФ. Учреждение из Ленинградской области попало в ТОП-10 и было признано одним из самых лучших в стране.

Наравне с Ленинградским областным перинатальным центром за звание лучшего состязались 55 организаций. Гатчинское медучреждение участвовало в профессиональном рейтинге "Перекличка перинатальных центров" впервые, но, несмотря на это, было удостоено почетного диплома и места в среди лидеров.

Николай Коробков – главный врач Ленинградского областного перинатального центра – посчитал это высокой оценкой работы персонала. Он также отметил, что место в авторитетнейшем рейтинге родовспомогательных медучреждений и диплом "Переклички" станут гарантом качества и безопасности для пациентов.

В 2024-м году в стенах Гатчинского перинатального центра родилось почти 2,5 тысячи младенцев.

Фото: ВКонтакте / Перинатальный центр 47