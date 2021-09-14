Политики нестандартно представили программу в петербургском лофте, предварив все оригинальным перфомансом.

Перфоманс и политика: "Новые люди" в Петербурге креативно представили программу партии. Партия решила нестандартно завершить предвыборную кампанию. Политики представили петербургскую программу партии в лофте, предварив все оригинальным перфомансом.

Партия "Новые люди" – необычная политическая партия. Мы утверждаем, что в жизни можно делать серьезные вещи, и при этом сохранять хорошее настроение. Строить новую современную страну с хорошим настроением – это призвание партии "Новые люди". Александр Даванков, заместитель председателя партии "Новые люди"

Со сцены кандидаты в депутаты озвучили главные идеи, с которым идут на выборы: повышение доходов граждан, политическое обновление, перераспределение налогов в пользу регионов. "Новые люди" уверены, что настало время для новой и эффективной власти, которая считает, что люди – важнее.

Хотелось бы обратить внимание на 17-й избирательный округ, от которого я баллотируюсь. Там можно найти срез проблем Санкт-Петербурга, на которые нужно обращать внимание. Транспортная инфраструктура, социальные объекты, подростковый досуг, детское творчество – вопросы об этом жители многие годы пытаются задавать действующий власти. К сожалению, не все из них получили ответы. Ольга Герасина, юрист

Партия не просто обозначает городские проблемы, но и предлагает решения. Например, ввести туристический сбор, который пойдет на восстановление исторических зданий. Также "Новые люди" хотят открыть классы предпринимательства в школах, провести муниципальную реформу и добиться того, чтобы врачи могли лечить, а не тратить время на отчеты. В партии отмечают, что кандидаты от "Новых людей" еще ни разу не были депутатами. Но активно проявили себя в общественной жизни города. Среди них есть врачи, эко-активисты, маркетологи, юристы и предприниматели.

Все мы знаем, что есть бюджет Санкт-Петербурга, а есть денежные средства, которые наш город отправляет в федеральный центр. Вдумайтесь, этот объем сопоставим с бюджетом Петербурга. Если налоги останутся здесь, то наш бюджет составит порядка триллиона рублей. И мы сможем закрыть те социально важные лакуны, которые на сегодняшний день остаются незаполненными. Дмитрий Панов, председатель петербургского отделения "Деловой России"

Все районы Петербурга разные, у каждого района есть свои проблемы. Наше колоссальное преимущество состоит в том, что мы сами ходили по улицам и собирали подписи. Более тысячи наказов – это то, с чем мы пойдем в Законодательное собрание. Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге

Фото и видео: Piter.TV