Перевозки двухэтажными поездами из Петербурга выросли в два раза

В прошлом году двухэтажные поезда также начали курсировать на новых направлениях – из Петербурга в Кострому, Белгород, Анапу.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что в прошлом году перевозки двухэтажными поездами выросли в два раза.

Так, за 12 месяцев перевезли более 2,2 млн пассажиров (в 2 раза больше, чем в 2020 году). Большей популярностью пользовались направления из Петербурга в Москву, Мурманск и Адлер. Помимо этого популярным направлением также стал Москва-Петрозаводск.

Помимо прочего, в прошлом году двухэтажные поезда запустили из Петербурга в Кострому, Белгород, Анапу (летний).

Фото: СПб-Главный / Телеграм