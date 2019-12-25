Перевернувшаяся "БМВ" зацепила припаркованный автомобиль на Греческом проспекте

Что послужило причиной инцидента, неясно.

В четверг, 17 июня, петербуржцы поделились в соцсетях наблюдениями странного происшествия: посреди улицы перевернулась "БМВ".

Инцидент произошел на Греческом проспекте. Автомобиль повредил также припаркованную машину. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Пострадал ли водитель "БМВ", неизвестно. Также неясны причины аварии. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Ранее мы писали, что на Парашютной собрался "паровозик" из шести машин.

Фото: vk.com/spb_today