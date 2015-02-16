Переселение по КРТ в Петербурге станет точнее

Хрущевки в КРТ переселят по новым правилам.

Заксобрание Петербурга 3 декабря приняло в первом чтении законопроект, который определяет порядок расселения домов, включенных в проекты комплексного развития территорий. Жители таких хрущевок смогут получать новые квартиры в пределах своего муниципального образования или в смежных муниципалитетах. Предоставление жилья в других районах возможно только при письменном согласии собственника.

Инициатива внесена всеми шестью парламентскими фракциями и поддержана депутатами единогласно. Дома, включенные в КРТ без проведения общих собраний собственников, в программу не попадут.

В тот же день парламент одобрил в первом чтении законопроект о передаче правительству города полномочий определять юрлицо-оператора КРТ. Для каждого проекта может создаваться отдельная структура. Рассматривается вариант оператора со смешанным участием, при котором доля государства должна превышать 50%.

Мораторий на действие отдельных норм городского закона о КРТ № 444-59 истекает 1 января 2026 года.

Ранее Петербург в третий раз признан регионом с высоким качеством управления финансами.

Фото: Piter.TV