Метростроители приступили к созданию пересадочного узла от "Путиловской" к "Кировскому заводу"

Данный этап строительства является наиболее сложным.

В Петербурге начались работы по созданию и приспособлению пересадочного узла между станциями будущей коричневой ветки метро "Путиловская" и станцией "Кировский завод" на красной ветке. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Данный этап строительства является наиболее сложным. В настоящее время на коричневой ветке уже проложен тоннель диаметром 5,6 метров, в то время как на станции "Путиловская" проводятся работы в подземном вестибюле. Кроме того, строительство также ведется на станции "Юго-Западная" этой же ветки.

В данный момент начались подготовительные работы по отделке станции и установке эскалаторов. Открытие обеих станций запланировано на 2024 год. Судебные разбирательства, связанные с компанией "Метрострой Северной столицы" и КРТИ, не повлияли на прогресс при проведении работ.

Ранее стало известно, когда откроется "Ладожская".

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович (архив)