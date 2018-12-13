Cегодня Акихито добровольно удаляется на покой и отдает трон старшему сыну - наследному принцу Нарухито.

Отречение императора Акихито от престола практически не изменит отношения Москвы и Токио. Главным противоречием, по - прежнему, остаются Курильские острова. Об этом ФБА "Экономика сегодня" сообщил руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов.

Император Акихито никак не влиял на отношения России и Японии – он в принципе не имеет право вмешиваться как во внешнюю, так и во внутреннюю политику своей страны. Монархи этого государства лишены власти. По Конституции император – эти символ японского государства и единства нации, не более того. Акихито напрямую не участвовать в развитии отношений Токио и Москвы всю историю пребывания на троне. Смена императора в принципе не способна повлиять на диалог России и Японии – это символичное событие для японцев, но оно не политическое, а скорее символическое. Сын Акихито продолжит исполнять роль, отведенную ему Конституцией, а переговоры по развитию отношений с Россией продолжат премьер-министр Синдзо Абэ и его кабинет министров. Впрочем, сейчас эти отношения можно охарактеризовать как "подвешенные в воздухе. Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований.

Cегодня Акихито добровольно удаляется на покой и отдает трон старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Поэтому во дворце монарха в центре Токио состоятся религиозные и гражданские церемонии. По закону, монарх должен находиться на престоле до конца жизни, однако для Акахито было сделано исключение.

Диалог Токио и Москвы можно охарактеризовать как находящийся в состоянии застоя. Надежды японцев, что президент РФ Владимир Путин и Абэ, как два харизматичных лидера, смогут преодолеть противоречия и подпишут мирный договор между двум странами. Эти ожидания явно были завышенными, и сейчас они рухнули. В Японии надеялись, что в июне, когда Путин приедет в Осаку на саммит "Большой двадцатки", будет подписано некое рамочное соглашение по Курилам, которое удовлетворит ожидание Японии. На сегодняшний день этих надежд у Токио нет – сближения позиций не видно. Переговоры идут, большей частью за закрытыми дверями. И заметно, что японцы надежд не теряют, продолжая работать в заданном направлении. Однако последняя "голубая книга" по дипломатии – выпускаемый японским МИД ежегодник – опускает фразу, что оспариваемые "северный территории" являются исконными остовами Японии. Это показывает, что Токио готов идти на смягчение позиций и продолжать диалог Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований.

Япония связывает улучшение отношений с Россией и повышение взаимной торговли с решением "территориального вопроса". Токио настаивает - Москва должна передать стране Восходящего солнца 3 острова курил – Кунашир, Итуруп и Шикотан и гряду Хабомаи. Однако эти земли были переданы СССР по итогам Второй Мировой войны. Законность этого решения признала на тот момент не только Япония, но и весь мир, поэтому речь о возврате не идет.

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