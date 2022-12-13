Участок трассы "Нарва" перекроют 2 и 3 февраля

Ночью дорожники будут проводить демонтаж металлических опор и установку дорожных знаков.

Участок трассы А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленобласти полностью перекроют в тёмное время суток 2 и 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о 52-ом км около деревни Витино. Там 2 ночи подряд с 00:10 до 00:30 будет проводиться демонтаж металлических опор и установка дорожных знаков.

Участоу огородят барьерами с водой. Также водителей предупредят об ограничениях при помощи световой сигнализации и спецтехники

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 30 января закроют проезд по набережной Карповки.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"