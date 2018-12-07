Мурманское шоссе будут перекрывать 2 ночи подряд

Машины не смогут использовать заезд КАД с Мурманского шоссе по направлению из города.

В ночи с 18 на 19 и с 19 по 20 сентября движение на федеральной трассе Р-21 "Кола" в направлении Мурманска будут полностью перекрывать. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в указанный период на 13-ом км трассы будут перекрывать движение в следующие временные промежутки: 00:00-00:15, 1:00-1:15, 2:00-2:15, 3:00-3:15, 4:00-4:15, 5:00-5:15, 6:00-6:15. В это время будут производиться работы по возведению путепровода над Мурманским шоссе.

Машины не смогут использовать заезд КАД с Мурманского шоссе по направлению из города. Водителям приносит извинения за неудобства.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"