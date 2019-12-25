На внутреннем кольце КАД перекрыли участок из-за рассыпавшегося во время ДТП песка

На данном участке произошло попутное столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них на проезжую часть.

Перекрыт участок внутреннего кольца КАД Петербурга в связи с уборкой песка после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Движение транспорта перекрыто с 14:25 на км 20+300 внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга (федеральная трасса А-118).

На данном участке произошло попутное столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них на проезжую часть. Из опрокинувшегося прицепа рассыпался песок. В результате ДТП пострадал один человек.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад