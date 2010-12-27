Перекрыт переход с "Сенной площади" на "Садовую"

Переход со станции метро "Сенная площадь" на станцию "Садовая" закрыт. По словам очевидцев, переход перегородили красно-белой лентой, за которую пассажиры не могут заходить.

Переход со станции метро "Сенная площадь" на станцию "Садовая" закрыт. По словам очевидцев, переход перегородили красно-белой лентой, за которую пассажиры не могут заходить. Об этом пишет "Фонтанка".



Очевидцы рассказывают, что попасть на "Садовую" можно через "Спасскую". В пресс-службе подземки комментариев не дали.

