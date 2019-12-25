1-й Елагин мост на Крестовском острове ушел на капитальный ремонт

Мост соединяет Елагин остров и Каменный остров.

С понедельника, 7 июня, 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт. Он будет закрыт до сентября 2022-го года.

Отдельные стойки и элементы связей были деформированы, деревянные сваи разрушились, началась коррозия железнобетонных стационарных пролетных строений. Мост капитально не ремонтировался более 30-ти лет.

Во время ремонт у 1-го Елагина моста переустроят фундаменты промежуточных опор моста и сами металлические опор, соорудят новые железобетонные устои моста, переустроят балки пролетного строения стационарных и разводного пролета. Также в порядок приведут перильное ограждение, наружное освещение, устройство ливневой канализации.

Мост разводной, но разводится по предварительным заявкам для пропуска маломерных судов.

Фото: krti.gov.spb.ru