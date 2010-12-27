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Перекресток Комендантского проспекта и улицы Шаврова засыпан обломками от ДТП
Сегодня, 18:14
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Перекресток Комендантского проспекта и улицы Шаврова засыпан обломками от ДТП

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Машины не справились с уступкой дороги без светофора.

Асфальт на перекрестке улицы Шаврова и Комендантского проспекта усыпаны обломками автомобилей. Фото ДТП появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. 

Причиной аварии некоторые очевидцы называют неработающий в момент столкновения светофор на перекрестке. Машины не смогли договориться 

"светофор во время аварии не работал. При повороте налево Шкода стояла боком на главной дороге а Форд на полной скорости в нее влетел", – Dmitry Shirshkov

"Только там ехали,светофор не работал,вот и результат", – Oksana Gerasimova

Службы уже приехали на место. По улице Шаврова собирается пробка.

Ранее на севере КАД произошла крупная авария: автомобиль "остановился" на крыше.

Фото: ВКонтакте

Теги: дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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