Станцию метро "Новокрестовская" не переименуют в "Зенит". Вот почему

Инициативу о переименовании поддержали 47,75% респондентов, а против высказались 50,90%.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что станцию метро "Новокрестовская" не переименуют в "Зенит". Об этом сообщается в группе "Электронная приемная депутата Цивилёва А. Н." в "ВКонтакте".

Как оказалось, инициативу о переименовании поддержали 47,75% респондентов, а против высказались 50,90%. около одного процента горожан затруднялись ответить.

"В связи с этим и другими фактами Топонимическая комиссия посчитала нецелесообразным переименование действующей станции "Новокрестовская" в станцию "3енит"", —сказано в сообщении.

Напомним, что голосование стартовало 7 октября. Станцию метро "Новокрестовская" могут переименовать в "Зенит". Сине-бело-голубые могут выступить спонсором работ по внесению изменений в городские схемы, карты и другие информационные носители, где есть наименование станции.

Ранее мы сообщали о том, что станцию метро "Шушары" и вокзал в Колпино свяжут автобусами.

Фото:метро спб/вк