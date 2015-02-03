Петербуржцам напомнили, когда город снова обрёл историческое название

Голоса собирали в ходе выборов мэра города и президента страны.

Многие жители Северной столицы привыкли к историческому названию города и часто забывают, что целых 67 лет он носил имя Ленина. Об истории обратного переименования Ленинграда в Санкт-Петербург напомнило издание Spb.aif.ru.

Переименование произошло 6 сентября 1991 года. Ещё раньше, 12 июня, по инициативе депутатов Ленсовета в Ленинграде прошёл референдум, в котором мог поучаствовать любой горожанин. Голоса собирали в ходе выборов мэра города и президента страны: так, галочку в графе "против" переименования Ленинграда поставили 42% голосовавших, 54% поддержали идею. Разница во мнениях была минимальной, но всё же вторая группа активных граждан одержала верх.

Впервые о переименовании Ленинграда задумались и вовсе в 1988-омМногие общественные объединения того времени выступали против советского варианта названия и считали его символом рухнувшего режима.

Фото: Piter.TV