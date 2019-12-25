Парламентарии Ленобласти провели переговоры с китайскими коллегами

На встрече были рассмотрены вопросы совместного развития культуры, энергетики и экономики.

В здании ЗакСа Ленинградской области состоялась встреча российских и китайских депутатов. Парламентарии приехали из Поднебесной в Россию, чтобы обсудить с коллегами из 47-ого региона вопросы совместного развития культуры, энергетики и экономики. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти.

В качестве представителя китайской делегации выступил зампредседателя постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Гуандун Е Чжэньцинь. Депутатов от Ленобласти представила зампредседателя регионального ЗакСа Татьяна Тюрина. Со стороны китайских коллег депутатам поступило приглашение посетить провинцию Гуандун с ответным визитом. В конце встречи произошёл обмен подарками.

Отметим, что мероприятие приурочено к скорой поездке президента РФ Владимира Путина в КНР на форум "Один пояс, один путь". Российский лидер получил приглашение от главы Китая Си Цзиньпина.

Ранее мы сообщили о том, что аграрии Ленобласти убрали примерно 44 га зерна.

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области