Эксперт: Петербургу нужен новый зоопарк для крупных зверей

Президент "Зоологического общества" Петербурга Наталья Гергилевич считает, что Северной столице срочно необходимо открывать еще один зоопарк.

Эксперты из мира зоологии и зоозащиты испуганы тем, что разговоры о новых территория для Ленинградского зоопарка до сих пор остаются лишь разговорами. Об этом в интервью изданию "Мойка78" заявила внештатный советник директора зоопарка и президент "Зоологического общества" Петербурга Наталья Гергилевич. По мнению специалиста, 7 гектаров Ленинградского зоопарка не хватает для размещения крупных животных и создания дополнительных образовательных пространств.

"Прежде всего я хочу отметить, что мы говорим не о переезде существующего зоопарка, а о появлении новой территории под зоопарк. Я очень много лет посвятила этому вопросу, но сейчас снова все тихо. Последний раз мы обсуждали Ржевский лесопарк, который был бы очень удобным местом, ведь находится в городе относительно недалеко от станции метро "Ладожская". Но местные жители воспротивились этой инициативе — в отличие от стран Европы, где жить рядом с зоопарками считается престижно, у нас такого нет. Новую локацию нужно подбирать по всем критериям для содержания животных и в то же время близко к городу. Еще один довод в пользу проекта - это то, что специалистам Ленинградского зоопарка вполне под силу осуществить его собственными силами, у нас работают очень хорошие профессионалы. Мы могли бы создать новый современный зоопарк, который стал бы примером для всей страны", - говорит Наталья Гергилевич.